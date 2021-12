So zelo prikupne živali, le kdo bi se lahko uprl prijaznim očem in povrh vsega iščejo nov dom. A to ni dovolj dober razlog za nakup ali posvojitev živali. Predvsem ne za nekoga drugega. "Žival ne more biti darilo, ker jo imamo za celo življenje, ne pa za neko krajše obdobje, recimo samo za božič, predvsem ne more biti darilo za otroke, ker žival ni igrača," opozarja Marko Oman iz Zavetišča Ljubljana.

"To je obremenitev za obdarovanca, za njegovo družino, sploh če so to otroci, ker potem to obremenitev dobijo starši," pa svari Natalija Nedelko iz Društva za zaščito konj. Če si nekdo živali želi, tudi če je želja še tako močna, to ne pomeni, da je pripravljen in sposoben za to žival skrbeti. "Eno je kupiti darilo, drugo je pa potem za darilo skrbeti," še dodaja Nedeljkova.

"Ni dovolj samo, da imaš rad žival, potrebno je potem tudi poskrbeti za njene potrebe. Za sprehod, za nego, za oskrbo, za hrano, za veterinarja, kar je povezano tudi s stroški," še dodaja Oman.

Od 15. novembra do 15. januarja živali ne dajejo v posvojitev

"To ni za eno uro, za dve, to ni plišasta igrača, za to je treba skrbet. Če si si jo vzel, moraš zanjo skrbeti, ona je odvisna od tebe," opozarjajo v društvu. "V tem primeru moramo pomisliti tudi, kam z živaljo, ko gremo na počitnice, ali pa če bomo zboleli, kdo lahko skrbi zanjo, ali bo šla lahko z nami," možne težave opiše Oman.

Ne zgolj mačke in psi, govorimo o vseh živalih, ker se navadno prav živali, podarjene v adventnem času, kaj hitro znajdejo nazaj v zavetiščih ali drugih zavodih za zaščito živali. "Mi od 15. novembra do 15. januarja živali ne dajemo v posvojitev. Za to smo se sicer odločili, ker ljudje v tem času navadno kupujejo živali ravno za darila, kot so Miklavž, Božiček, Dedek mraz, kakšni dedki ali babice imajo take prebliske, da bi svojim vnukom to kupili," odločitev društva pojani Nedelkova.