Živali po svetu zaradi krivolova izumirajo

V Loškem potoku so izpustili risa Goruja, da bi rešil risjo populacijo pri nas, ki je na robu izumrtja. Zaradi krivolova živali po svetu izumirajo. Denar in trofeje sta bolj pomembna od življenja in narave. Zadnji zaščiteni zveri, ki sta padli pod streli krivolovcev pri nas, sta bila volk in medved.

