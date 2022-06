Živali se utapljajo v lastnem gnoju, kmetijo obiskala Policija

Da je stanje alarmantno, je jasno že iz posnetka, ki ga je posredoval eden od vaščanov. Pred hlevom kupi gnoja, v notranjosti krave stojijo v lastnem blatu in urinu, na kar že več let opozarjajo domačini, tudi Dejan Ponikvar, prvi sosed lastnika krav. "Tukaj so vrata, ki so popolnoma zakidana, gnoj kar nazaj v štalo teče," pove.

V ponedeljek pa je šlo čez vse meje. "Okoli hiše sem hodil in je živina prav tulila, zato sem šel pogledat," razlaga domačin. Naletel pa je na pretresljiv prizor. Na telička, ki se je po kotitvi dobesedno utapljal v gnojnici. Pravi, da je teliček vedno bolj lezel v gnoj, zato je šel po verigo, s katero ga je potegnil ven. "Samo še smrček je imel zunaj, pol ure pa bi bilo z njim konec," pove.

Ali se mu to zdi humano, smo vprašali tudi lastnika živali, glede na to, da so ga v sredo obiskali celo organi pregona. "Živali niso bile v gnoju, en teliček je bil na novo skoten, pa je zdaj vse v redu z njim," pravi. Ko ga vprašamo, zakaj je bila Policija tukaj, pa odgovori, da je prišla samo pogledat in da ni naredila zapisnika, saj je vse v redu. Kaj pa pravi inšpektor? "Inšpektor pa pravi, da je v mejah normale," zagotovi, kar pa je gost v studiu, direktor inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin Branko Podpečan, zanikal.

In tako naj bi bilo že več let, pripovedujejo vaščani. Domačini imajo fotografije iz lanskega leta, ko so našli krave s kupi posušenega gnoja na nogah, nekatere pa so bile povsem shirane. Inšpektor pride, pove Ponikvar, kmetu naloži, naj stanje uredi v 14 dneh. "Inšpektorja ni nazaj, takrat pride in gre," zaskrbljeno pove.

Nihče pa ne preveri, dodaja, ali je moški hlev in živino spravil v red ali ne.