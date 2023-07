'Živeli smo v neokrnjeni naravi, zdaj pa od jutra do poznega popoldneva poslušamo ropot'

V Halozah, natančneje v občini Majšperk, nekaterim krajanom živce najeda kamnolom. Živeli smo v tišini in v neokrnjeni naravi, zdaj pa od jutra do poznega popoldneva poslušamo ropot, pravijo. Opozarjajo, da cesta, po kateri zdaj iz kamnoloma vozijo težki tovornjaki, za tak tovor sploh ni primerna. Občina odgovarja, da je vse po predpisih, na gospodarsko aktivnost zasebnega podjetja pa ne morejo vplivati. In kaj odgovarja lastnik kamnoloma? Da gre zgolj za nagajanje posameznika ter da je za prekinitev spora s temi krajani pripravljen storiti vse.