Živemu se vse zgodi - nova slovenska knjiga o življenjskih prelomnicah

Živemu se vse zgodi je nova slovenska knjiga, za katero je poskrbel 38-letni Ljubljančan Bojan Amon, ki ga je kariera doslej odpeljala v telekomunikacije, medije in informacijske tehnologije. Gre za serijo kratkih zgodb o življenjskih prelomnicah in dogodkih, v katerih se lahko vsi najdemo in ki se nam morda zdijo zelo zoprni, Amon pa je nanje raje pogledal skozi rožnata očala.