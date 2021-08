'Živeti v strahu pomeni živeti pod talibani'

Kaj trenutno dogajanje v Afganistanu pomeni za naslednje generacije in tiste, ki bodo tam ostali ujeti, skrbi Seyemahdija in Norullah, ki sta v Slovenijo prišla pred šestimi leti. Strahu, ki sta ga imela pred napadi, se nista še popolno otresla, čeprav sta v Sloveniji. Pot zanju ni bila lahka. Norulah je šele prejšnji teden dobil dovoljenje za prebivanje za družinskega člana, trikrat so ga pred tem že želeli vrniti v Afganistan, Seyemahdija se je pred zavrnitvijo poročil, kar mu je omogočilo, da je pridobil dokumente.