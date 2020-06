Živijo brez elektrike, spijo na enem kavču: požar družini s tremi otroki uničil skoraj vse

Družina s tremi otroki, ki je po požaru ostala skoraj brez vsega, nujno potrebuje našo pomoč. Požar jim je uničil velik del domovanja, streha je uničena in grozi, da se vsak čas podre, zgorelo jim je tudi skoraj vse pohištvo, vsi spomini, slike, tudi dokumenti. Zdaj vsi skupaj spijo na enem kavču, elektrike nimajo, saj jim je ogenj uničil tudi vso napeljavo. Hiše niso imeli zavarovane, ob dveh skoraj minimalnih plačah in treh otrocih pa sami vsega ne bodo zmogli. Škode je namreč za okoli 40 do 50 tisoč evrov.