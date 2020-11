Živilske trgovine ne bodo smele prodajati tehničnih izdelkov z garancijo

Kaj boste poleg hrane in pijače zdaj v živilskih trgovinah še vedno lahko kupili? "Kupiti ne boste mogli televizorja ali računalnika, saj je to blago vezano na garancijo. Lahko pa boste še vedno kupili manjše tehnične izdelke," je povedala državna sekretarka Ajda Cuderman. V velikih živilskih trgovinah torej poleg oblek in obutve najmanj dva tedna ne boste mogli kupiti tistih tehničnih izdelkov, ki imajo garancijo. Še vedno pa boste lahko kupovali tudi igrače, zvezke in pisala.

