Živimo v času, ko usklajevanje dela z družinskim življenjem postaja pravi izziv

"Razmere so težke in zgolj z razumom in solidarnostjo lahko zmoremo," je po novih ukrepih zaradi epidemije tvitnil premier Janez Janša. Šolarji bodo imeli pouk na daljavo vsaj še 14 dni, vrtci bodo delovali le za nujne primere. In v času, ko se spopadamo z epidemijo, so tu poklici, ki morajo delovati nemoteno. To so zdravstveno osebje, policisti, trgovci, delavci v infrastrukturi ... Kako torej usklajevati delo z družinskim življenjem?