'Živimo v rudarskem mestu, vemo, da se bomo nekega dne morali preseliti'

Na skrajnem severu Švedske, v okrožju Kiruni, leži največji podzemni rudnik železove rude na svetu. Zaradi globalnega povpraševanja po železu in jeklu ga bodo še razširili, s tem pa ogrozili mestece Kiruni. Švedske oblasti so skupaj z upravo rudnika našle rešitev. Tamkajšnje prebivalce bodo preselili oziroma jih že preseljujejo, in sicer z njihovimi domovi vred. Celotno sosesko, 30 hiš skupaj s cerkvijo, bodo preselili na varnejše območje, le štiri kilometre od trenutne lokacije.