Življenjske preizkušnje so jih popeljale do novega poslovnega začetka

Da nikoli ni prepozno, so dokaz življenjske zgodbe ljudi, ki v četrti sezoni oddaje Štartaj Slovenija stojijo za svojimi izdelki. Da te bankrot lahko popelje do novega posla, sta dokaz Metka in Frank Reiser, ki sta z deževniki odkrila novo poslovno priložnost. Očetova bolezen pa je še bolj povezala družino Mirze in Zlatana Ljubljankića, da sta zašla v podjetniške vode z napitkom Belife Kombuča.