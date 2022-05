Odpravljeni so še zadnji ukrepi za zajezitev širjenja covida-19. Maske so neobvezne tudi v zdravstvenih ustanovah in domovih za starejše. Razpuščena je tudi posvetovalna skupina. Življenja brez mask pa so se še najbolj razveselili v domovih za starejše. Bili smo v Notranjih Goricah, v Deosovem Centru starejših, kjer so nam stanovalci pripovedovali, kako lepo je spet videti obraze in predvsem nasmehe zaposlenih, predvsem pa njihovih najbližjih.