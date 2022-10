'Življenje mi je v rani mladosti podarilo 39-odstotno tetovažo v obliki opeklin'

"Življenje me je temeljito izučilo, saj mi je v rani mladosti podarilo 39-odstotno tetovažo, neizbrisne opekline," pripoveduje Katja Škerlj. Njeno življenje se je po hudi nesreči v mladosti za vedno spremenilo. "Spomnim se očeta, kako je jokal v avtu in sem ga hotela pomiriti, čeprav še jaz nisem bila prepričana, da je vse v redu. Gledala sem v svoje roke in videla, da so se nekako čudno premikale," razlaga.

Pot do bolnišnice je bila dolga, odpeljali so jo v Šempeter pri Novi Gorici, ker so bile opekline tako hude, pa so jo napotili v Klinični center Ljubljana, kjer je ostala dva meseca. Nato je odšla še na tritedensko rehabilitacijo. Ko se je vrnila domov, se je njen boj šele zares začel. "Meni in moji družini se je totalno spremenilo življenje. Ko sem se prvič zagledala, sem vedela, da sem drugačna. Spomnim se dne, ko sem šla na stranišče in sem se zagledala v ogledalu. Nisem se prepoznala, ker sem imela obrite lase in nisem prepoznala, kdo je ta oseba," se spominja.

V osnovni šoli so jo sošolci lepo sprejeli, pravi, a vseeno je v življenju doživela nekaj neprijetnih trenutkov. "Opazke so bile na raznih zabavah. Spomnim se, da je en fant, ki je bil pijan, kričal za mano: poglej, kakšna si. Na take opazke se nisem ozirala. Sploh nič ne reagiram, grem samo mimo, kot da ni nič," pravi. Take situacije so Katjo utrdile, morda pa je ravno zaradi njih danes tako zelo močna oseba, ki izžareva pozitivno energijo. "Opekline so name tako vplivale, da sem danes tako lepa oseba, kot sem. Mislim, da brez opeklin ne bi bila tako lepa oseba," je prepričana.

Knjigo z naslovom V moji koži je pisala več let, vanjo je zlila vsa svoja čustva, strahove, pa tudi želje. "Kot neke vrste osvoboditev je bila tale knjiga, da sem zlila na papir vse, kar se mi je dogajalo," razlaga sogovornica.

Sprejmite ljudi, ki so drugačni od vas, ker vas v resnici marsikaj naučijo, so zadnje besede v knjigi pogumne ženske, ki na svoje brazgotine gleda kot na modni dodatek. Mladim pa pošilja močno sporočilo, naj sprejmejo tudi sebe in vzljubijo svoje telo, ne glede na to, kakšno je.