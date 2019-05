Življenje se ji je zdelo prelepo, da bi obupovala ob stiskah in tegobah raka

Verjetno ni dovolj besed, ki bi opisale energijo, predanost, strokovnost in voljo zdravnice in anesteziologinje Mojce Senčar. Raku je napovedala odločen boj ne le kot zdravnica, ampak tudi kot bolnica in po upokojitvi še kot predsednica društva za boj proti raku dojk Europa Donna. V vseh teh vlogah se je izkazala kot neomajna borka, odločna, srčna in strokovna, je zapisal predsednik države.