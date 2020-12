Ste si v času, ko so občinske meje zaprte, ogledali vse kotičke svoje občine? Prehodili vse asfaltne in makadamske poti? Verjetno je to odvisno od tega, v kateri občini živite. Občani najmanjše slovenske občine – Odrancev, ki merijo slabih sedem kvadratnih kilometrov, so verjetno jih. Bili smo tam in ugotovili, da je v majhnosti kar nekaj prednosti.