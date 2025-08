Živo srebro v Grčiji tudi do 44 stopinj Celzija

Peklenskih 44 stopinj Celzija. Takšno je stanje ponekod v Grčiji, kjer vročinski val hromi dele države. Oblasti so prepovedale fizično delo na prostem v najbolj vročih delih dneva. Gasilci pa opozarjajo, da je samo vprašanje časa, kdaj bo znova zagorelo. Ena od najbolj ogroženih je trenutno Kreta, zelo priljubljena destinacija tudi za slovenske turiste. In podobno je od Turčije do Španije, Italije in Balkana. Tudi pri sosedih na Hrvaškem, kjer se je živo srebro ponekod povzpelo do 39 stopinj Celzija.