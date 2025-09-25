Svetli način
'Podobe revščine v starosti so tragične, najtežje je tistim, ki živijo sami'

Ljubljana, 25. 09. 2025 19.03 | Posodobljeno pred 1 uro

Lara Bogataj
Najnižja pokojnina za tiste, ki so izpolnili 40 let delovne dobe, trenutno znaša slabih 782 evrov neto, medtem ko najnižja starostna pokojnina ne presega 352 evrov neto. Ni torej presenetljivo, da se tudi v humanitarnih organizacijah tedensko srečujejo s starejšimi, ki potrebujejo pomoč. Podobe revščine v starosti so tragične, pripovedujejo, najtežje pa je tistim brez svojcev, ki bi jim lahko priskočili na pomoč.

pokojnina revščina
srecnii
25. 09. 2025 20.30
+1
za 40 let 780 evrov, to pa je za zjokat, to so ljudje ki so redno delal 40 let, se pravi od 20 leta neprekinjeno do 60 leta.
ODGOVORI
1 0
Aladar
25. 09. 2025 20.01
+3
Me zanima koliko bi jaz v Siriji dobo kot migrant.Verjetno kaj v glavo.
ODGOVORI
5 2
Podlesničar
25. 09. 2025 20.08
+1
Nebi ti bilo hudega, tam so ljudje dosti bolj prijazni in gostoljubni, kot naši rovtarji.
ODGOVORI
3 2
ssecnik
25. 09. 2025 20.22
-1
Glavorezci prijazni??
ODGOVORI
0 1
Aladar
25. 09. 2025 19.57
+4
MIGRANT PA 1200€ IN ŠE STANOVANJE 👍👍👍👍👍
ODGOVORI
6 2
joc771
25. 09. 2025 20.00
ne?
ODGOVORI
0 0
Podlesničar
25. 09. 2025 20.03
Pol pa svizec zavije čokolado. A ti še niso povedali, da imaš v Nigeriji strica miljarderja?
ODGOVORI
0 0
Free_Palestine
25. 09. 2025 19.47
+6
Žal mi je za vse, kater bodo počasi v penzionu(ali so že) in to sami. Trpeli bodo.
ODGOVORI
6 0
joc771
25. 09. 2025 19.47
+3
2022: Vlada ukinila urad za demografijo in predlaga zamik začetek izvajanja zakona o dolgotrajni oskrbi
ODGOVORI
6 3
2mt8
25. 09. 2025 19.46
+11
Iz BiH in Srbije pa sem hodijo na socialo in fušat. Še bolje živijo tu kot bi v Nemčiji.
ODGOVORI
11 0
Vselepo
25. 09. 2025 19.45
-7
Vlada Goloba je res dalec najboljsa, saj je upokojencem v letu 2026 zvisala letni dodatek za 5 evrov, upokojenci sedaj vsi volit golobnjak.......
ODGOVORI
1 8
jedupančpil
25. 09. 2025 19.35
-6
ja delal bi ane
ODGOVORI
2 8
srecnii
25. 09. 2025 20.28
moraš a ne
ODGOVORI
0 0
stancka_si
25. 09. 2025 19.32
+16
Socialna pomoč je precej večja in jo marsikdo izkorišča. Poznam enega, ki jo dodobra zapravlja, zraven pa še dobro služi.... Ubogi starejši s to revščino
ODGOVORI
17 1
jedupančpil
25. 09. 2025 19.35
+7
k bo pa penzija bo pa jokal
ODGOVORI
7 0
Podlesničar
25. 09. 2025 19.38
+1
Večina teh upokojencev z 350 pokojnine je bila celo življenje na socialni pomoči... lenuhi torej.
ODGOVORI
6 5
luksi123
25. 09. 2025 19.31
+4
In laj nq to poreče mesečnik
ODGOVORI
6 2
Podlesničar
25. 09. 2025 19.42
-1
Kaj pa ma on veze z lenuhi.
ODGOVORI
1 2
Rožle Patriot
25. 09. 2025 19.30
-1
Ne mi zdaj še cmerat, pri tej priči zamenjat nazaj vlado s pošteno in spet bo vse v najlepšem redu ... !!!
ODGOVORI
6 7
jank
25. 09. 2025 19.35
+4
A prav Janševa vlada je sprejela ta pokojninski zakon, ki so ga potem v času Cerarjeve vlade nekoliko izboljšali. V bistvu je uzakonil pokojninsko revščino.
ODGOVORI
7 3
zasvobodo22
25. 09. 2025 19.28
+9
bol se za vprasat zakaj majo tako malo.ocitno nic vplacali in mutili sploh ce bi pa pustili ,da jansari vlada pa bi blo tud za 40let najvec 500e sekta bila vedno proti zvisanju.penzi in minimalne place tud bili proti obveznemu regresu 1000e kot so proti obvezni bozicnici.a firma ki je ni zmozna dat bols da propade saj dela samo.revscino
ODGOVORI
9 0
zasvobodo22
25. 09. 2025 19.31
+5
obdavcit pa bi.blo.treba bozicnico nad obvezno cifro zakaj bi.si priviligirani ze tko preplacani talali po 3jurje garaci pa nic
ODGOVORI
6 1
Andrej Lon?ar3
25. 09. 2025 19.21
+10
Revščina je odraz vsakokratne vlade.
ODGOVORI
11 1
zasvobodo22
25. 09. 2025 19.29
+5
se posebaj sektaske sds oni bi edin farjem dali.oziroma so jim dajali UTP med covid nategom
ODGOVORI
9 4
ROMELS
25. 09. 2025 18.44
+11
Posebno moški upokojenci, ki so se upokojili po letu 2013 s 57,25 odmernim procentom. Med temi upokojenci je največ revežev katerim je država ukradla 6,75% pokojnine.
ODGOVORI
11 0
mackon08
25. 09. 2025 18.30
+2
Ja težko je preživeti z pokojnino, vendar z 40 let delovne dobe pa da si ne ustvariš nič, halooo?
ODGOVORI
10 8
joc771
25. 09. 2025 19.08
+5
Ljubljana: trg divja, povprečna cena kvadratnega metra že 4.448 evrov
ODGOVORI
6 1
srecnii
25. 09. 2025 20.29
moraš a ne a ste res še bolj pokvarjeni
ODGOVORI
0 0
