'Podobe revščine v starosti so tragične, najtežje je tistim, ki živijo sami'

Najnižja pokojnina za tiste, ki so izpolnili 40 let delovne dobe, trenutno znaša slabih 782 evrov neto, medtem ko najnižja starostna pokojnina ne presega 352 evrov neto. Ni torej presenetljivo, da se tudi v humanitarnih organizacijah tedensko srečujejo s starejšimi, ki potrebujejo pomoč. Podobe revščine v starosti so tragične, pripovedujejo, najtežje pa je tistim brez svojcev, ki bi jim lahko priskočili na pomoč.