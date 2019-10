Vsako jutro nov zastoj in gneča. Kako dolgo pa traja vaša pot v službo?

In takšne kolone, v katerih pred Ljubljano stojimo domala vsako jutro, imajo svoje razloge. Eden najpomembnejših pa: država je kljub dolgoletnim obljubam o decentralizaciji še zmeraj močno centralizirana. Ljudje pa si iščejo kruh tam, kjer je - torej v Ljubljani. Vsak dan se jih namreč s pomurskega, štajerskega, koroškega, dolenjskega, belokranjskega, gorenjskega in primorskega konca na delo v prestolnico pripelje kar 90 tisoč. Če k temu prištejemo še tiste, ki se pripeljejo iz okolice Ljubljane, pa je ta številka še bistveno višja.

Takšna centralizacija, ki se le še stopnjuje, pelje ostale dele Slovenije, sploh vzhod, v propad, opozarja Boštjan Brezovnik, vodja skupine za vzpostavitev pokrajin. "Seveda, ker v lokalnem okolju ne bo smiselno odpirati vrtcev, šol, domov za starostnike in tako naprej. Hkrati pa bo v Ljubljani izrazito velik pritisk dnevnih migracij, pritisk na stanovanja in bo dejansko to v osnovi dražilo tudi bivanje Ljubljančank in Ljubljančanov."

Sicer kakovostnejše življenje v Ljubljani bo za marsikoga slej kot prej postalo predrago, dnevni delovni migranti pa lahko na kakovost življenja pozabijo."Če posameznik porabi dve, tri ali celo več ur samo za pot, da migrirajo in da pridejo do svojega delovnega mesta, je v vsakem primeru to velika škoda za razvoj družine, normalnega socialnega družinskega okolja in seveda to tudi bistveno vpliva na družinska življenja in pa na razvoj otrok, ki so za nas najpomembnejši," pojasnjuje Brezovnik.