Zlata pravljica Primoža Rogliča

Primoža Rogliča je spremljala vsa Slovenija. Nekateri iz dnevnih sob, spet drugi kar v službi, v njegovem domačem Zagorju pa na mestni ploščadi. Navijači so se začeli zbirati že okoli 8. ure zjutraj, opremljeni s transparenti, popisanimi majicami in seveda s pozitivnimi mislimi. Od začetka pa do konca kronometra so vsi napeto spremljali Primoža, rezultata niso poznali, so pa verjeli. Verjeli, da bo kljub težkemu obdobju, ki je za njim, zbral moč in zmagal. In prav to se je zgodilo: navdušenje navijačev je bilo izjemno, skupaj so jokali, se objemali in slavili Primoževo zmago, ponosa in sreče niso mogli skriti.

icon-video-call-1 VEČ VIDEOVSEBIN 03:52 audio-control-play-line Iz SVETA: Roglomanija 01:44 audio-control-play-line Iz SVETA: Odzivni na zmago Rogliča icon-chevron-left icon-chevron-right