Zlatan Ibrahimović si je za svoj 40. rojstni dan darilo kupil kar sam

Ni skrivnost, da je Zlatan Ibrahimović med nogometaši tisti, ki velja za enega najbolj posebnih. Ena izmed njegovih najbolj prepoznanih lastnosti je zagotovo njegova samozavest. In tudi za njegovo okroglo obletnico je bilo seveda pričakovati, da bo nekaj posebnega. Darilo, zlatega Ferrarija, si je najbolje plačani igralec AC Milana kupil kar sam. Praznovanje pa je bilo takšno, kot se zanj spodobi, klub in soigralci so mu pripravili zabavo z ogromno torto, v večernih urah pa ga je presenetila posebna gostja.