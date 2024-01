Zlati olimpijec Pistorius izpuščen iz zapora, ne sme piti alkohola in govoriti z mediji

Nekdanji južnoafriški atlet in zlati olimpijec Oscar Pistorius je znova na svobodi. Skoraj 11 let po umoru dekleta Reeve Steenkemp so ga pogojno izpustili iz zapora. Do izteka kazni leta 2029 bo živel v hišnem priporu pod strogimi pogoji, med drugim ne sme piti alkohola in govoriti z mediji. Za pogojni izpust je lahko zaprosil, ker je že odslužil polovico več kot 13-letne kazni. Prisodili so mu jo, ker je tedanjo izbranko štirikrat ustrelil skozi kopalniška vrata svoje vile v Pretorii. Sam je ves čas vztrajal, da jo je zamenjal za vlomilca. Kaj pa o pogojnem izpustu 37-letnika pravi mati umorjene?