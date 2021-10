Reper Zlatko je odkorakal z zaslišanja pred preiskovalno sodnico. Zorana Stevanovića pa so po policijskem zaslišanju in hišnih preiskavah na njegovem domu in sedežu stranke v četrtek zvečer izpustili s Policijske postaje Moste. Zakaj je eden od njiju stopil pred sodnika in drugi ne, kaj to pomeni za postopek in kaj za policijsko preiskavo?