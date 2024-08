Zlato Janjo Garnbret navijači pričakali z rdečo preprogo, vodnim slavolokom in trobentaši

"Navdušeni smo, zelo smo ponosni nanjo, vse čestitke!" je odzvanjalo v Slovenj Gradcu, kjer so sprejeli svojo zlato sokrajanko Janjo Garnbret. Gasilci so jo v rodnem Šmartnem pričakali z vodnim slavolokom, nato pa se je slavje nadaljevalo v središču Slovenj Gradca. Tam jo je pričakala rdeča preproga, morje zastav pa trobentaši in več stoglava množica navijačev.