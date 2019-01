Žledolom ohromil Bukarešto, porušenih na stotine dreves

V preteklih dneh so zaprli tudi več cest. Ker so se spremenile v drsališča, se je na njih zgodilo veliko prometnih nesreč. Prav tako je bil moten železniški promet med številnimi mesti, tudi zaradi poškodovanih žic.

Žledolom v Bukarešti FOTO: AP

V Bukarešti je železniški promet omejen, prav tako je bilo poškodovanih več kot 100 avtomobilov, večinoma zaradi padajočega drevja. Z ledenim dežjem se v Romuniji borijo že nekaj dni, motena je tudi električna oskrba. Vremenska napoved za naslednje dni ni spodbudna.

Žledolom v Bukarešti FOTO: AP

Lokalno letališče se sooča z veliki težavami, saj so morali odpovedati številne lete, saj za vse lete ni bilo moč zagotavljati učinkovite razledenitve. Številna, predvsem manjša letala, so tako ostala okovana v led. Samo v soboto so morali odpovedati na desetine letov, poročajo lokalni mediji.

FOTO: AP

Žled v Sloveniji leta 2014 K razsežnosti katastrofe leta 2014 je prispevala kombinacija žledoloma, snegoloma in predhodnih obilnih padavin, ki so namočile in razmehčale tla. Na pregradi iz obalno-kraškega v celinsko območje se je žledenje začelo že 30. januarja. Pet dni pozneje je bil ledeni oklep na tem območju debel tudi več kot 5 cm. Drugod po Sloveniji se je žledenje začelo 1. in 2. februarja.

FOTO: Miro Majcen