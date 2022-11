Zloraba položaja nadrejenega velikokrat neprijavljena

"Sama sem se poskušala zelo upirati, zvijati, brcati, vendar nič ni uspelo." Že v sredo smo vam predstavili izpoved medicinske sestre, ki naj bi jo zdravnik v bolnišnici, v kateri skupaj delata, spolno napadel. In to večkrat. Nadrejeni s takim početjem zlorabijo svoj položaj, žrtev nadzorujejo in ustrahujejo, zadevi velikokrat jemljejo težo z besedami, da gre za šalo, prijateljski odnos in podobno. To nikakor ne drži. Gre za resno kaznivo dejanje, zato naj žrtve nikar ne odlašajo s prijavo.