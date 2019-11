Zmaga v roke socialistom, še več glasov za skrajno desno stranko Vox

Socialisti Pedra Sancheza , ki mu po aprilskih volitvah kljub zmagi ni uspelo sestaviti vlade, naj bi imeli v novem parlamentu med 114 in 119 sedežev, kažejo rezultati anket, ki jih je objavila španska televizija TVE. Na volitvah aprila so dobili 123 sedežev v 350-članskem parlamentu.

Španci so morali danes na predčasne volitve, potem ko so propadla prizadevanja za oblikovanje vlade po volitvah konec aprila. Glede na to, da tudi danes nobena stranka ni dobila absolutne večine, prav tako večine nima niti desni niti levi blok, se znova obeta težavno sestavljanje vlade v Madridu.

Skrajno leva Unidas Podemos je rezultat poslabšala in bo imela v novem parlamentu med 30 in 34 poslancev, medtem ko jih je imela doslej 42.

To so bile sicer že četrte volitve v Španiji v zadnjih štirih letih.

Volilno kampanjo je močno zaznamovala katalonska kriza. To regijo od sredine oktobra, ko so več nekdanjih katalonskih voditeljev zaradi njihove vloge v poskusu odcepitve od Španije obsodili na zaporne kazni od devet do 13 let, pretresajo množični protesti, v katerih je bilo poškodovanih več sto ljudi.

Zaradi tega so danes oblasti okrepile policijsko prisotnost v Kataloniji. Okoli 8000 pripadnikom katalonske policije se je pridružilo še okoli 4500 španskih policistov.