Zmaga v roke Spoofu, hrustljavim prigrizkom iz svinjske kože

Imamo zmagovalca oddaje Štartaj Slovenija na podeželju. Uživali smo lahko v predstavljanju izdelkov, ki so plod idej in znanja slovenskih pridelovalcev. Ti so govorili tako o težavah pa tudi o rešitvah, ki so jih sami našli, da gredo v korak s časom in predvsem, da preživijo. Med sedmimi tekmovalci je najbolj navdušil Tomaž Cimerman iz Stojncev, ki je kmetijo skupaj z bratom prevzel od staršev in nadaljeval družinsko tradicijo poljedelstva in prašičereje. Želel je še nekaj več kot le ostati na domači kmetiji in tako je nastal Spoof, hrustljav izdelek iz svinjske kože. Ta inovativna rešitev je med vsemi najbolj navdušila.