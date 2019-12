Zmaga za Johnsona, hud poraz Corbynove socialistične vizije

Volilne komisije so sicer še na delu, prešteti morajo še glasove iz okoli 50 volilnih okrajev, a po teh rezultatih so torej na drugem mestu končali laburisti Jeremyja Corbyna , za katere je 196 poslancev hud udarec.

Boris Johnson , ki je med enim od nenavadnejših dejanj med kampanjo z delovnim strojem zapeljal skozi simbolično steno, je - vzhičen zaradi dobrega rezultata - dejal, da bodo zdaj zagotovo izpeljali brexit. Odhod Velike Britanije iz EU je bil glavni poudarek njegove kampanje - obljubil ga je do konca januarja in nasprotnika Corbyna okrcal, da "nima svojega načrta", očitam mu je tudi, da v to, kar govori o brexitu, še sam ne verjame.

Sturgeonova je sicer po zadnjem soočenju dejala, da sta tako Corbyn kot Johnson "moža brez vizije", ki si ne zaslužita premierskega stolčka. In tudi marsikateri Britanec je te dni - po poročanju britanskih medijev - razmišljal, da so to pravzaprav volitve, kjer se odloča med slabimi možnostmi, potem ko se britanska politika že leta nahaja v krču, ki se osredotoča na brexit, medtem ko javnost skrbi razpadajoč zdravstveni sistem, vprašanje migracij in velik posrast nasilja, še posebej števila žrtev napadov z noži in kemikalijami v prestolnici.

Corbyn je za rezultat delno okrivil "ogabne medijske napade". Dejal je, da je prepričan, da je leva politika še vedno priljubljena. Pa čeprav vse kaže, da je svoji stranki prinesel najslabši rezultat po letu 1935, kar pa niti ni veliko presenečenje, saj so mu poraz napovedovale že ankete pred volitvami, prav tako je bila njegova stranka tarča očitkov, da podpira antisemitizem, Corbyn pa, da kot "salonski komunist" želi uvajati že spodletele prakse te ideologije. Nekaj analitikov ocenjuje, da se bodo s Corbynovim odhodom vsaj delno končale ideje o socialistični Britaniji, potem ko so volivci, kot kaže, to vizijo zavrnili - pa čeprav je na drugi strani stal Johnson. Spisek očitkov proti njemu ni nič krajši kot tisti proti Corbynu, prav tako si je v zadnjih letih z nenavadnim obnašanjem prislužil kar nekaj nelaskavih oznak - tudi tisto, da je bolj klovn kot politik.