Zmagala odvetnica in borka proti korupciji Zuzana Čaputova

Neuradni končni izidi, ki jih je objavila slovaška volilna komisija kažejo, da je na predsedniških volitvah slavila odvetnica Zuzana Čaputova. Izid volitev (svoj glas ji je namenilo 58,4 odstotka volivcev) je po njenih besedah znak, da "je mogoče zmagati brez napadanja nasprotnikov".

Na sobotnih predsedniških volitvah na Slovaškem je slavila odvetnica Zuzana Čaputova, kažejo še neuradni končni izidi, ki jih je danes zgodaj zjutraj objavila slovaška volilna komisija. S tem Slovaška dobiva prvo predsednico v zgodovini. Čaputovi je v sobotnem drugem krogu predsedniških volitev svoj glas namenilo 58,4 odstotka volivcev. S tem je 45-letnica premagala podpredsednika Evropske komisije Maroša Šefčoviča, ki je svoji nasprotnici že čestital za zmago.

Zuzana Čaputova bo prva slovaška predsednica v zgodovini. FOTO: AP

Po objavi rezultatov se je Čaputova zahvalila volivcem v slovaškem, češkem in madžarskem jeziku ter jeziku romske manjšine. Svojo izvolitev vidi kot znak za spremembe, je povedala in napovedala "jasno proevropsko držo". Izid volitev je po njenih besedah znak, da "je mogoče zmagati brez napadanja nasprotnikov". "Verjamem, da se bo ta trend potrdil tudi na volitvah v Evropski parlament in na slovaških parlamentarnih volitvah prihodnje leto," je dodala. Volitve dobro leto dni po umoru Kuciaka Sobotne volitve so potekale mirno in brez posebnosti. Čaputovi so gladko zmago napovedovale že predvolilne javnomnenjske ankete.

Uradni rezultati volitev naj bi bili sicer znani danes okoli poldneva, Čaputova pa naj bi zaprisegla 15. junija.

Volilnih upravičencev je bilo več kot štiri milijone, izbirali pa so med kandidatoma, ki sta največjo podporo uživala v prvem krogu 16. marca. Čaputova je takrat dobila 40,6 odstotka, Šefčovič pa 18,7 odstotka glasov. Predsedniške volitve so potekale dobro leto dni po umoru raziskovalnega novinarja Jana Kuciaka in njegove zaročenke, ki je globoko zaznamoval slovaško družbo. Kuciak je preiskoval povezave med italijansko mafijo in slovaškimi politiki, njegov umor pa je vrgel temno senco na vlado in sprožil množične proteste, kakršnim v državi niso bili priča od padca komunizma.

Zuzana Čaputova FOTO: AP