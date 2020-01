Zmagale odbojkarice Nove KBM Branika in odbojkarji ACH Volleya

Za najboljšimi slovenskimi odbojkarskimi ekipami je prvi vrhunec domače sezone - zaključni turnir pokalnega tekmovanja. V Kamniku so se osvojene lovorike veselile odbojkarice Nove KBM Branika in odbojkarji ljubljanskega ACH Volleya. Oranžni so v štirih nizih ugnali mlado zasedbo Maribora na čelu z nadvse obetavnim Rokom Možičem, razglašenim za najboljšega napadalca finalnega turnirja.