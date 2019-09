Jelinčičev strankarski kolega: 'Gospa je odšla in uničila družino'

In če ponavadi poslance sprašujem o zakonih, ki jih sprejemajo v državnem zboru, smo jih danes presenetili z vprašanji, kako srečni so v zakonu.

"Veste kaj, na to vam ne morem odgovoriti, ker uživam v izvenzakonski skupnosti že 40 let," je povedal Franc Juršaiz stranke DeSUS."Hvala bogu imam družino, sem srečen v njej. Sem pristaš dobre in urejene družine. Mislim, da je to tudi odziv dobrega politika," pa je odvrnil poslanec Marko Bandelliiz vrst stranke SaB.

In ker poslanci veliko časa preživijo v državnem zboru, smo jih povprašali tudi, ali se med njimi kdaj splete tudi kakšna romanca. "To ste pa vprašali napačno osebo," je odvrnil Bandelli. "S temi vprašanji me zelo presenečate. Sam ne poznam nobenega, ki bi to počel. V bistvu mi je vseeno za to, radi se imejmo in držimo skupaj."

"Zasebno življenje poslancev je zasebno življenje poslancev," pa se je glasil kratek in jasen odgovor poslanca Franca Trčka iz Levice.

A ločitev Jelinčiča ni edina ločitev znanih politikov. V preteklosti so medije že polnile ločitvene zgodbe zunanjega ministra Mira Cerarja in ločitev poslanca SD Matjaža Nemca od manekenke Irine Osipenko.