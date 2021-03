Zmagoviti gol zadel nogometaš Sandi Lovrić

Potrebovali smo kar nekaj časa, a je zato toliko slajše. Slovenska nogometna reprezentanca je v Stožicah na kolena spravila Hrvaško, aktualno svetovno podprvakinjo. Za zmago z 1:0 so bili zaslužni vsi fantje, ki so stopili na igrišče, malce več pozornosti pa je bil vendarle deležen strelec zmagovitega gola. Sandi Lovrić je odkritje te reprezentance in obožuje igranje za Slovenijo, čeprav ni tu nikoli živel.

