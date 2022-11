Lahko je črna ali bela, živi sto let, je največja jamska žival na svetu in rečemo ji lahko tudi "zmajev mladič". Uganete, za katero žival gre? Ja, za človeško ribico seveda. To čudovito bitje navdušuje številne biologe po svetu in pri nas. Če ste si jo že ogledali, ste se za to odpravili v globine Postojnske jame, v decembru si jo boste lahko ogledali tudi v Kranju, v na novo odprtem informacijskem centru SOS Proteus, v majhni jami Tular pod starim mestnim jedrom Kranja.