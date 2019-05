Zmanjšali obroke hrane na 300 gramov na dan

V Severni Koreji so znova zmanjšali dnevne obroke hrane na rekordno nizko raven za že tako obubožano in lačno prebivalstvo. Obroki sedaj znašajo le še 300 gramov na dan. Združeni narodi svarijo, da so zelo verjetni še dodatni rezi in zmanjšanja zaradi najslabše letine v zadnjem desetletju, poroča Reuters.

"Nova ocena varne preskrbe s hrano v Demokratični ljudski republiki Severni Koreji je pokazala, da po najslabši letini v zadnjem desetletju, zaradi sušnih obdobij, vročinskih valov in poplav, 10,1 milijona ljudi trpi hudo negotovost pri preskrbi s hrano, kar pomeni, da nimajo dovolj hrane do naslednje žetve,"je dejal tiskovni predstavnik Svetovnega programa Združenih narodov za prehrano Herve Verhoosel.