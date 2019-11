Zmeda pri cepljenju proti gripi: brezplačno ali ne?

Ko se je pred nekaj dnevi začelo letošnje cepljenje proti gripi, je zavladalo nekaj zmede. Najbolj ogroženi, kamor sodijo kronični bolniki, starejši od 65 let, nosečnice, so se lahko brezplačno cepili samo pri svojem osebnem zdravniku. A izkazalo se je, da vsi osebni zdravniki ne cepijo, zato so morali mnogi, če so želeli cepivo takoj, cepljenje plačati. Zdaj so na ministrstvu za zdravje to popravili.