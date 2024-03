Kaj se dogaja? Digitalno preurejena fotografija princese in utrujen kralj

Kaj se dogaja v kraljevi družini, se zaskrbljeno sprašujejo podaniki britanske krone. Le dan po objavi so vodilne svetovne agencije umaknile uradno fotografijo valižanske princese Catherine z otroki, saj je vidno digitalno spremenjena. Javnosti ni pomirilo niti pojasnilo prestolonaslednikove žene, ki je sredi januarja prestala operacijo trebušne votline. Kate je v sporočilu na družbenih omrežjih zapisala, da se občasno ukvarja z amaterskim urejanjem fotografij, in se opravičila za zmedo. Še več je ugibanj o zdravstvenem stanju kralja Karla III., ki je imel v ponedeljek prvič po odkritju raka javni nagovor, a kralj z utrujenimi očmi in rdečico okoli ust ni videti dobro.