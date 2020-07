Zmeda v Moškanjcih: 'Kdor je dele letala odnesel, četudi naša vojska, naj to prinese nazaj'

Mariborski policisti so sporočili, da se je neznani storilec na letališču v Moškanjcih lotil muzejskega vojaškega letala, s katerega je ukradel precej delov. Materialna škoda znaša okoli 15 tisoč evrov. To je opazil eden od članov kluba, sicer zadnji pilot tega letala, in poklical policijo. In kdo je dele odnesel? Slovenska vojska. Iz aerokluba pa so sporočili, da ne gre za krajo, letalo so vojski z vsemi deli vred namreč podarili. Nekdanji pilot, ki naj bi za to letalo skrbel, pa o vsem tem ne ve ničesar, zato napoveduje: kdor je to odnesel, pa četudi naša vojska, naj to prinese nazaj.