Združeni narodi Izrael obtožili genocidnih dejanj in spolnega nasilja

Združeni narodi so v nedavnem poročilu obtožili Izrael genocidnih dejanj in spolnega nasilja v Gazi, kar je sprožilo mednarodne pozive k ukrepanju. Poročilo navaja uničenje medicinskih ustanov, predvsem porodnišnic in klinik za zdravljenje neplodnosti. Med drugim govori tudi o spolnem nasilju nad prebivalci Gaze. Izrael obtožbe odločno zavrača.