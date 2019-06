ZN pozvali države: Sodite džihadističnim borcem, ali pa jih osvobodite

Michelle Bachelet, nekdanja predsednica Čila in visoka komisarka Združenih narodov za človekove pravice je v uvodnem nagovoru na zasedanju Sveta ZN v Ženevi države pozvala, naj prevzamejo odgovornost za svoje državljane, ujete v vojni v Siriji.

V pridržanju naj bi bilo po podatkih Združenih narodov trenutno v Iraku in Siriji več deset tisoč borcev Islamske države. Kot je dejala Bacheletova, naj jim države sodijo, ali pa jih osvobodijo. A države se problemu spretno izogibajo, saj so mnenja, da bi bila sojenja dologtrajna in zahtevna, javnost pa vrnitvi borcev nazaj v domovino ni naklonjena.

"Zlasti otroci so utrpeli hude kršitve svojih pravic - vključno s tistimi, ki so jih morda indoktrinirali ali rekrutirali s strani IS, da bi izvršili nasilna dejanja," je dodala. Pri tem mora biti glavna pozornost namenjena njihovi rehabilitaciji in zaščiti, je poudarila Bacheletova. Kot je povedala, se trenutno v Siriji nahaja okoli 29.000 otrok borcev Islamske države, ki bi jim morale matične države njihovih staršev omogočiti dostop do državljanstva.