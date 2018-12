ZN: sredozemske države naj nujno odprejo pristanišča za rešene migrante

Ladja nemške organizacije Sea-Watch z 32 migranti, med katerimi so trije otroci, trije najstniki brez spremstva in štiri ženske, čaka na morju že od 22. decembra. V Sredozemskem morju je ta konec tedna obtičala še ladja nemške nevladne organizacije Sea-Eye, ki je v soboto pred obalo Libije rešila 17 migrantov, a je nobena država ne spusti v svoja pristanišča.

V prohodnjih urah pričakujejo poslabšanje razmer na ladjah

"Čas je vse pomembnejši. V prihodnjih urah pričakujemo močnejši veter in s tem poslabšanje razmer na ladjah," je v sporočilu za javnost zapisal Visoki komisariat ZN za begunce (UNHCR). Po besedah posebnega odposlanca UNHCR za osrednje SredozemljeVincenta Cochetela je zdaj potrebno "odločno vodstvo v skladu s temeljnima vrednotama človečnosti in sočutja, da bi migrantom ponudili varno izkrcanje". "Pogajanja, katere države jih bodo zatem sprejele, bodo prišla na vrsto, ko bodo varno na kopnem," je dodal.

Po podatkih UNHCR je letos med poskusom prečkanja Sredozemskega morja umrlo ali je pogrešanih več kot 2240 ljudi. ZN so ob tem pohvalili delo nevladnih organizacij, ki rešujejo migrante, češ da bi bila brez njih številka smrtnih žrtev in pogrešanih še veliko višja.

Države članice Evropske unije se ne morejo uskladiti o tem, kdo je odgovoren za sprejem rešenih migrantov, pri čemer sta Italija in Malta zaprli svoja pristanišča za ladje nevladnih organizacij. Več ladij, ki so doslej zaradi tega obtičale na morju, je sprejela Španija, nekatere druge države pa so nato sprejele migrante.