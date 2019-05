Venezuelo po letu 2015 zapustilo tri milijone ljudi

Ob tem so dodali, da pripravljajo smernice za države, saj je večina Venezuelcev, ki je zapustila državo, upravičena do mednarodne zaščite. UNHCR je vse države tudi pozval, naj zagotovijo, da Venezuelci, ne glede na njihov zakonit status, ne bodo deportirani ali kako drugače nasilno vrnjeni v Venezuelo.

Venezuela je že vrsto let v veliki gospodarski krizi. Recesija, hiperinflacija ter pomanjkanje hrane, zdravil in osnovnih življenjskih potrebščin so v beg pognali na milijone Venezuelcev. Hkrati v državi že več mesecev poteka boj za oblast med predsednikom države Nicolasom Madurom in samooklicanim začasnim predsednikom Juanom Guaidojem. Kot začasnega predsednika ga je doslej priznalo več kot 50 držav, med njimi ZDA in Slovenija.