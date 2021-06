Znakovni jezik sedaj tudi v Ustavi

Od sobote bo vsak gluhi otrok imel možnosti za celovito tolmačenje pouka, saj so na izredni seji državnega zbora v Ustavo vpisali tudi znakovni jezik gluhoslepih, gluhih in naglušnih oseb. Da je to poseben dan za takšne ljudi, pove tudi sekretar zveze gluhih in naglušnih Slovenije Matjaž Juhart, ki je odraščal kot otrok naglušnih staršev in se še vedno spominja tragičnih zgodb, ki sta mu jih pripovedovala o šolanju.

icon-expand