Ikea se lahko pri nas pohvali kot ena najbolj trajnostnih trgovin

Sedem let po napovedi, da jo bo imela tudi Slovenija, bo Ikea svoja vrata končno odprla tudi pri nas. To je sicer 453. Ikeina trgovina na svetu – pred nami jo je dobilo že 53 držav. Naša pa se lahko pohvali s tem, da je ena najbolj trajnostnih, saj ima od vseh poslovalnic švedskega giganta največ oken in najboljši izkoristek sončne svetlobe. V trgovino so predpremierno že spustili novinarje.

