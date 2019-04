Znamenita pariška katedrala Notre-Dame v plamenih

Prizori na družbenih medijih kažejo dim, ki se dviga v zrak nad 850 let staro gotsko katedralo. Vzrok požara še ni znan, čeprav naj bi bil požar povezan s prenovitvenimi deli, ki potekajo v katedrali. Zagorelo je deset minut pred sedmo uro zvečer.

Lansko leto je katoliška cerkev v Franciji sicer prosila za sredstva za obnovitev katedrale, ki je že razpadala.

Trenutno požar že gasijo, prav tako pa so evakuirali območje v okolici katedrale. Županja Pariza, Anne Hidalgo, je dogodek označila za 'grozen požar' in pozvala ljudi, naj spoštujejo navodila gasilcev, ki so območje požara zaščitili.