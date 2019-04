Znamenite orgle 'polne poezije' nepoškodovane

Velike orgle iz katedrale Notre-Dame so ustvarili v začetku 18. stoletja in jih odtlej že večkrat prenovili ter nadgradili. Vexo je dejal, da so "polne poezije", saj zmorejo tako zelo nežne kot tudi mogočne zvoke. Izrazil je željo, da bi po prenovi katedrale v njej ohranili zanjo doslej značilno "neverjetno akustiko".

Stalni organist v katedrali Johann Vexo je o znamenitih orglah iz katedrale Notre-Dame dejal: "Nič ni zgorelo ali se stopilo, v orglah je bilo le nekaj vode od gašenja." Med obiskom v Washingtonu je orglar dejal, da so strokovnjaki za zgodovinske spomenike in izdelovalci orgel temeljito pregledali instrument ter ugotovili, da je sicer poln suhega prahu, a po njegovih besedah bo za ponovno vzpostavitev orgel dovolj temeljito čiščenje.

V Washingtonu se je orglar mudil, ker je v petek nastopil v tamkajšnji Baziliki Marijinega brezmadežnega spočetja na dobrodelnem koncertu, posvečenemu katedrali Notre-Dame.

Francoski predsednikEmmanuel Macron je sicer minuli teden napovedal, da želi, da bi katedralo, ki velja za pomemben francoski pa tudi evropski kulturni spomenik, obnovili v petih letih. A prenova bo po ocenah arhitektov in drugih strokovnjakov trajala precej dlje, zato se bojijo, da so Macronove obljube neuresničljive. Že same priprave na prenovo bodo namreč dolge in kompleksne. Vzroka požara še niso določili, a je najverjetneje šlo za nesrečo oziroma kratek stik.