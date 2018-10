Znana Nobelova nagrajenca za medicino

V Stockholmu so razglasili letošnjega prejemnika Nobelove nagrade za medicino, s čimer se je začel niz razglasitev Nobelovih nagrajencev. Prejela sta jo ameriški in japonski imunolog James P. Allison in Tasuku Honjo, ki sta razvila posebno imunoterapijo za zdravljenje raka, je sporočil inštitut Karolinska.

Nobelovo nagrado za medicino so podelili Jamesu Allisonu in Tasukuju Honjuza imunoterapijo za zdravljenje raka. "S stimulacijo sposobnosti našega imunskega sistema za boj proti rakavim celicam sta letošnja Nobelova nagrajenca razvila povsem nov način zdravljenja raka,"so pojasnili ob razglasitvi nagrade. Terapija se osredotoča na proteine, ki jih proizvajajo nekatere celice imunskega sistema in tudi nekatere rakave celice. Ti proteini lahko imunskemu sistemu preprečijo ubijanje rakavih celic. Terapija deluje tako, da odstrani to proteinsko "zavoro" in imunskemu sistemu omogoči hitrejši odziv v boju proti raku. Profesor univerze v Teksasu Allison in profesor univerze v Kjotu sta leta 2014 za te ugotovitve osvojila nagrado Tang, ki velja za azijsko različico Nobelove nagrade. Nobelovo nagrado bosta prejela na slovesnosti 10. decembra, na obletnico Nobelove smrti. Razdelila si bosta devet milijonov švedskih kron (944.000 evrov). Po oceni inštituta Clarivate Analytics je bil med glavnimi kandidati za letošnjo nagrado za medicino sicer japonski znanstvenik Minoru Kanehisa, ki je zasnoval "gensko enciklopedijo". Ta drugim znanstvenikom omogoča primerjavo celičnih procesov in njihovo interpretacijo. Med favorite se je uvrščal še Američan Solomon Snyder, ki je odkril več nevrotransmiterjev. Lani so to nagrado osvojili trije ameriški znanstveniki za odkritja v zvezi s 24-urnim ciklusom aktivnosti organizmov, znanim kot cirkadijski ritem. V torek Nobelova nagrada za fiziko, v sredo za kemijo, v petek za mir Razglasitve Nobelovih nagrad bodo v torek nadaljevali z nagrado za fiziko, v sredo pa za kemijo. V petek bodo razglasili prejemnika nagrade za mir, dobitnik nagrade za dosežke na področju ekonomije pa bo znan prihodnji ponedeljek. Nagrade za književnost, ki jo običajno razglasijo v četrtek, letos ne bodo podelili. Razglasili jo bodo skupaj z nagrado za prihodnje leto, kar se je nazadnje zgodilo leta 1949. Švedska akademija, ki jo podeljuje, se namreč sooča s spolnim škandalom, v katerega je vpleten mož zdaj že nekdanje članice akademije Kristine Frostenson Jean-Claude Arnault, ki je obsojen zaradi posilstva ženske. Sodišče je ravno danes objavilo sodbo v tem primeru. Nobelove nagrade podeljujejo od leta 1901 iz sklada, ki ga je ustanovil švedski industrialec Alfred Nobel.