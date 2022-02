Dve leti od krutega umora na Gorenjskem: nove podrobnosti zločina

Na koprsko sodišče so v spremstvu siren privedli Klemna Kadivca in Bojana Stanojevića, v sodni dvorani pa se jima je zaradi ugrabitve in umora Danijela Božića novembra 2019 pridružil še Dragan Čikojević. Na Generalni policijski upravi zaradi interesa preiskave na vprašanja o zločinu odgovarjajo skopo: "Gre za kazensko ovadbo kar sedmih osumljencev zaradi ugrabitve, umora in poskusa umora." Izginulega 35-letnika so takrat namreč našli mrtvega v gozdu v okolici Kranja, in ne na Obali. Da je umrl za posledicami nasilnega zločina, je potrdil tudi Inštitut za sodno medicino. Pri obdukciji so kot vzrok smrti navedli poškodbo glave oziroma lobanje.

Poleg smrtne poškodbe naj bi mu obtoženi glede na poročilo prizadejali več hudih ran še po hrbtu, nogah in prsnem košu, a o tem njihova odvetnika pred kamero nista želela govoriti. Pokojnega naj bi trojica, ki jo mnogi povezujejo s slovensko podružnico Kavaškega klana, zakopala v gozdu pri Okroglem, kjer so kriminalisti pravzaprav najprej opazili njegovo roko, kot navaja zapisnik, pa jih je odmikanje zemlje pripeljalo do nadaljnjih grozljivih odkritij. Ob truplu so našli še lopati brez ročaja, šest praznih plastenk varekine, prazno embalažo plastenko in nekaj zamaškov.

Obtožnica sojenja, ki naj bi se nadaljevalo še vsaj do junija, trojici ne očita le Božićevega umora, temveč tudi poskus ugrabitve Žarka Tešanovića. Oba naj bi namreč leta 2019 na krut način želeli prisiliti v odmik od poslov s prepovedanimi drogami ter od njiju pridobiti informacije o lokaciji ukradenega blaga in denarja.