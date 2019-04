Znanemu vlogerju grozi pet let zapora, ker je v živo prenašal vzlet letala

Nadzornik letalskega prometa v Tajvanu se sklicuje na zakon, ki se nanaša na letalske prevoznike in potnike. Med drugim ta prepoveduje uporabo mobilnega telefona med vzletom in pristankom (razen če je vključen letalski način, kar prepreči delovanje oddajnika). Znani vloger Chen je tako po njihovo kršil zakon, zaradi velika števila sledilcev pa CAA želi zdaj iz tega incidenta narediti primer, ki bi "streznil" druge potnike, poroča TN.

Med samim prenosom v živo so ga na kršitev opozarjali tudi njegovi sledilci, a jih ni upošteval. Nekaj sledilcev je tudi opozorilo CAA, ki je po pregledu videa in leta ugotovila, da se je zgodil na letu Mandarin Airlines s ciljem v Penguju. Preverili so seznam potnikov na letu in potrdili identiteto osebe, za katero se je izkazalo, da je Chen. Snemanje se je po njihovem preverjanju začelo po jasnem opozorilu kabinskega osebja, da je uporaba mobilnega telefona brez dovoljenja posadke prepovedana.

Kaplja čez rob je bila pravzaprav reakcija Chena, ki je v videu tudi izpostavil, da mu je vseeno za opozorila in da je 80.000 tajvanskih dolarjev (2352 evrov) majhna vsota denarja. Ravno zaradi takšnega odnosa CAA vztraja nad uvedbo visokih kazni in ne želi, da tožilstvo pregon opusti ali pa izbere milejšo pot. Chenu tako grozi kazen v višini več kot 4500 evrov in pet let zapora. Poudarjajo, da lahko prenosi v živo vplivajo na letalske instrumente in opremo za komunikacijo, kar je lahko nevarno predvsem v času vzleta in pristanka, in da mora biti varnost potnikov na prvem mestu.

