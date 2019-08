Znani končni rezultati obdukcije: milijarder je storil samomor tako, da se je obesil

Newyorški zdravnik in mrliški oglednik je v zvezi s smrtjo ameriškega milijarderja Jeffreyja Epsteina , ki so ga pretekli konec tedna našli mrtvega v njegovi zaporniški celici na Manhattnu, podal končno poročilo: Epstein je naredil samomor z obešenjem.

66-letnega milijarderja, ki je bil dober prijatelj nekdanjega ameriškega predsednika Billa Clintona in zdajšnjega predsednika Donalda Trumpa, so našli v soboto, 10. avgusta, ob 6.30 po lokalnem času mrtvega na tleh celice. V zaporu je čakal na sojenje - obtožnica ga je bremenila spolne zlorabe mladoletnic in trgovine z ljudmi.

V ameriškem zavodu za prestajanje kazni zapora so sicer že pred dnevi dejali, da gre za "očiten samomor", a to ni preprečilo širitve številnih teorij zarot. Na to je nenazadnje namignil celo sam Trump, ko je dejal, da bi lahko pri milijarderjevi smrti šlo za kaznivo dejanje, poroča BBC.

Je pa medtem ameriško pravosodno ministrstvo že začelo preiskavo, kako je sploh možno, da je Epstein umrl v sicer zelo varovanem newyorškem zaporu. Preiskovalci, med drugim tudi FBI, skušajo ugotoviti tudi, zakaj Epstein ni ostal pod posebnim nadzorom, potem ko je pretekli mesec že poskusil storiti samomor. V celici naj bi prav tako imel sojetnika, s so dan pred tem moškega, ki je bil zaprt z njim v celici, iz neznanih razlogov premestili, drugega pa niso poslali.

Ameriški pravosodni minister William Barr je ob tem že dejal, da so uradniki v zporu odkrili "resne nepravilnosti". V tem istem zaporu so bili pred časom nameščeni tudi drugi 'odmevni' priporniki, na primer mehiški 'mamilarski baron' El Chapo in prevarant Bernie Madoff. Barr je še obljubil, da bodo smrt Epsteina nadalje preiskali, saj se želijo dokopati do resnice in zagotoviti pravico, četudi gre za morebitno zaroto.

V začetku tega tedna, sta bila dva paznika suspendirana, upravnika zapora pa so začasno premestili na drugo delovno mesto. V javnost so namreč pricurljali dokumenti, ki kažejo, da obveznih polurnih pregledov Epsteinove celice sploh nista izvajala, po nekaterih navedbah pa naj bi med opravljanjem izmene za tri ure celo zaspala, nato pa poskušala prirediti zapisnik, da bi prikrila napako. Pazniki bi naj bili tudi preobremenjeni - oba stražarja sta na dan najdbe milijarderjevega trupla namreč delala prisilne nadure.

Česa je bil Epstein obtožen?

Nedavno pa so se pojavile še nove obtožbe - dve neimenovani osebi trdita, da so jima ponudili več sto dolarjev za masaže, ki so vključevale neprimerno in neželeno dotikanje. To je sicer že druga tožba, vložena proti Epsteinu, katere 'težo' pristojni ocenjujejo na približno 500 milijonov dolarjev (451 milijonov evrov).

V sredo je tožbo proti milijarderju, njegovemu dolgoletnemu dekletu in trem članom osebja, ki naj bi obtoženemu pomagali žrtve 'pripraviti' na zlorabo vložila tudi 32-letna Jennifer Araoz.

Epsteina je policija aretirala prejšnji mesec, po tem ko je z zasebnim letalom pristal v New Jerseyu. Izrekel se je za nedolžnega. Ostal je v priporu, sodnik mu zaradi begusumnosti in 'močnih vez' prav tako ni dodelil varščine. Iz obtožnice izhaja, da naj bi med leti 2002 in 2005 spolno izkoriščal mladoletnice, nekatere so bile stare le 14 let. Zlorabljal jih je v svojem luksuznem domovanju v New Yorku in v rezidenci na Floridi, za spolne usluge pa jim je plačeval več sto dolarjev. Zalomilo se je pri 14-letnici, ki ga je prijavila policiji in preiskava je odkrila okrog 30 podobnih žrtev. Epstein je vedel, da so dekleta mladoletna, še piše v obtožnici.