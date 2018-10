Znani Nobelovi nagrajenci za fiziko

Gerard Mourou in Donna Strickland jo medtem prejmeta za njuno metodo za proizvajanje visokointenzivnih, ultrakratkih optičnih pulzov, so navedli na akademiji. "S tem sta tlakovala pot k najkrajšim in najbolj intenzivnim laserskim pulzom, kar jih je ustvaril človek".

Arthur Ashkin nagrado prejme za razvoj optične pincete in njeno uporabo v bioloških sistemih, kar omogoča proučevanje in manipuliranje z virusi, bakterijami in celicami.

Polovica nagrade Američanu

Nagrado, ki so jo lani prejeli trije ameriški znanstveniki za prvo neposredno potrditev obstoja gravitacijskih valov, bodo letošnjim prejemnikom podelili 10. decembra, na obletnico smrti Alfreda Nobela. Razdelili si bodo devet milijonov švedskih kron (870.000 evrov). Američan bo prejel polovico finančne nagrade, drugo polovico pa si bosta razdelila Francoz in Kanadčanka, ki je tretja ženska z nagrado za fiziko v zgodovini podeljevanja Nobelovih nagrad.

Nagrado za fiziko so lani dobili trije znanstveniki iz ZDA za prvo neposredno potrditev obstoja gravitacijskih valov, in sicer Rainer Weiss, Barry Barish in Kip Thorne.

Podelili so že nagrado za medicino

Niz razglasitev letošnjih prejemnikov Nobelovih nagrad so začeli v ponedeljek z nagrado za medicino, ki jo letos za imunoterapijo za zdravljenje raka prejmeta ameriški in japonski imunolog James P. Allison in Tasuku Honjo. Razvila sta zaviralce imunskih stikal. Ta stikala imunskim celicam preprečujejo prepoznavanje rakavih celic. Z zaviralci pa dosežejo, da celice imunskega sistema rakave celice prepoznajo in uničijo.

Podelili bodo še nagrade za kemijo, mir in dosežke na področju ekonomije

V sredo bodo razglasili prejemnika nagrade za kemijo, v petek pa nagrade za mir. Dobitnik nagrade za dosežke na področju ekonomije bo znan prihodnji ponedeljek.

Nagrade za književnost letos zaradi spolnega škandala v Švedski akademiji ne bodo podelili. Razglasili jo bodo skupaj z nagrado za prihodnje leto, kar se je nazadnje zgodilo leta 1949. Francoski fotograf Jean-Claude Arnault, glavni akter v škandalu, je bil sicer v ponedeljek zaradi posilstva obsojen na dve leti zapora.

Nobelove nagrade podeljujejo od leta 1901 iz sklada, ki ga je ustanovil švedski industrialec Alfred Nobel.